В Ростовской области направят более 5 млрд рублей на развитие АПК

В Ростовской области направят 5,2 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса в 2020 году.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В среду, 26 февраля, в Ростове-на-Дону открылся Агропромышленный форум Юга России. Выставку открыл губернатор Василий Голубев.

По его словам, перед регионом стоит задача увеличить объёмы экспорта не только зерновых, но и продукции других сельскохозяйственных отраслей. В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» область намерена ежегодно вводить новые площади мелиорируемых земель.

Ранее телеканал «360» сообщал, что производство молока в Московской области выросло на 18 тыс. тонн в год.