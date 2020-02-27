В Ростовской области направят более 5 млрд рублей на развитие АПК
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- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В среду, 26 февраля, в Ростове-на-Дону открылся Агропромышленный форум Юга России. Выставку открыл губернатор Василий Голубев.
По его словам, перед регионом стоит задача увеличить объёмы экспорта не только зерновых, но и продукции других сельскохозяйственных отраслей. В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» область намерена ежегодно вводить новые площади мелиорируемых земель.
Ранее телеканал «360» сообщал, что производство молока в Московской области выросло на 18 тыс. тонн в год.