В Подмосковье выросло производство молока

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Производство молока в Московской области выросло на 18 тыс. тонн в год, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье выросло производство молока
  • РИА Новости

«В подмосковных хозяйствах всех категорий за десять месяцев произвели 558,4 тыс. тонн молока. Это на 18,1 тыс. тонн больше показателей аналогичного периода 2018 года. Годовой прирост составил 4%», — сказал Разин.

Он отметил, что показатель вырос благодаря новым инвестициям и развитию уже действующих предприятий.

К 2021 году в Подмосковье намерены нарастить производство молока до миллиона тонн в год.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что сельскохозяйственные кооперативы Удмуртии получат 47 млн рублей грантов до конца 2019 года.

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