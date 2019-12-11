В Подмосковье выросло производство молока

Производство молока в Московской области выросло на 18 тыс. тонн в год, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Об этом сообщает телеканал «360».

«В подмосковных хозяйствах всех категорий за десять месяцев произвели 558,4 тыс. тонн молока. Это на 18,1 тыс. тонн больше показателей аналогичного периода 2018 года. Годовой прирост составил 4%», — сказал Разин.

Он отметил, что показатель вырос благодаря новым инвестициям и развитию уже действующих предприятий.

К 2021 году в Подмосковье намерены нарастить производство молока до миллиона тонн в год.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что сельскохозяйственные кооперативы Удмуртии получат 47 млн рублей грантов до конца 2019 года.