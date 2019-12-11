В Подмосковье выросло производство молока
- РИА Новости
«В подмосковных хозяйствах всех категорий за десять месяцев произвели 558,4 тыс. тонн молока. Это на 18,1 тыс. тонн больше показателей аналогичного периода 2018 года. Годовой прирост составил 4%», — сказал Разин.
Он отметил, что показатель вырос благодаря новым инвестициям и развитию уже действующих предприятий.
К 2021 году в Подмосковье намерены нарастить производство молока до миллиона тонн в год.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что сельскохозяйственные кооперативы Удмуртии получат 47 млн рублей грантов до конца 2019 года.