В Ставропольском крае ввели мораторий на внеплановые проверки бизнеса

Правительство Ставропольского края ввело мораторий на незапланированные проверки субъектов предпринимательства на 2020 год.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«Предприниматели — движущая сила экономики, и мы заинтересованы, чтобы субъектов малого и среднего бизнеса в крае становилось больше», — сказал губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, запрет на излишние проверки — одна из мер стимулирования предпринимательской активности.

Ранее НСН сообщала, что сумма контрактов на портале поставщиков в январе 2020 года выросла в два раза.