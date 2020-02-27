В Ставропольском крае ввели мораторий на внеплановые проверки бизнеса

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Правительство Ставропольского края ввело мораторий на незапланированные проверки субъектов предпринимательства на 2020 год.
В Ставропольском крае ввели мораторий на внеплановые проверки бизнеса
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«Предприниматели — движущая сила экономики, и мы заинтересованы, чтобы субъектов малого и среднего бизнеса в крае становилось больше», — сказал губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, запрет на излишние проверки — одна из мер стимулирования предпринимательской активности.

Ранее НСН сообщала, что сумма контрактов на портале поставщиков в январе 2020 года выросла в два раза.

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