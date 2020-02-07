Сумма контрактов на Портале поставщиков в январе 2020 года выросла в два раза

Сумма контрактов, подписанных в январе 2020 года на Портале поставщиков, выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу Департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова.

«В январе суммa контрактов, заключённых с предпринимателями через этот интернет-ресурс, достигла отметки 2 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, если брать количественные показатели, то в январе 2020 года на портале подписали 19,4 тыс. контрактов, а годом ранее — 12,4 тыс.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объём поддержки МСБ в рамках Национальной гарантийной системы превысил 1,5 трлн рублей.