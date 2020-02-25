Эксперт оценил решение ЦБ отменить комиссию для банков за переводы в СБП

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Доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков оценил сообщение о том, что Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Эксперт оценил решение ЦБ отменить комиссию для банков за переводы в СБП
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«ЦБ облегчает для обыкновенных граждан бесплатный перевод денег, куда мы захотим. Вы можете со своего смартфона перевести деньги кому и куда угодно в пределах определённой суммы», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, безналичные платежи выгодны для банковской системы, в том числе для самого Центробанка.

«Чем больше денег будет переводиться в СБП между пользователями и на оплату услуг, тем лучше», — полагает Юденков.

С 1 января ЦБ начал взимать с банков комиссию за использование СБП. Эта система позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона.

В 2019 году доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в России заработала система быстрых платежей.

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