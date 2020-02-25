Эксперт оценил ситуацию на ипотечном рынке в России

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Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил ситуацию на ипотечном рынке в России.
Эксперт оценил ситуацию на ипотечном рынке в России
  • РИА Новости

«Повышенное внимание руководства страны к процентам в жилищном кредитовании сейчас вполне оправданно и имеет под собой сразу две базовые причины», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ключевая ставка ЦБ уже сейчас заметно ниже ставок по ипотеке, то есть снижение вторых уже предопределено. Как отметил Масленников, правительство заявляет о стремлении улучшить социальное положение россиян и последовательно к этому идёт.

Эксперт также указал, что отрасли нужны стимулы, чтобы интенсивнее работать в новых условиях.

В целом снижение ставок по кредитам даст оздоравливающие и социальные результаты, что необходимо отечественной экономике в данный момент, заключил он.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотекой в стране.

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