Эксперт оценил ситуацию на ипотечном рынке в России

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил ситуацию на ипотечном рынке в России.

«Повышенное внимание руководства страны к процентам в жилищном кредитовании сейчас вполне оправданно и имеет под собой сразу две базовые причины», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ключевая ставка ЦБ уже сейчас заметно ниже ставок по ипотеке, то есть снижение вторых уже предопределено. Как отметил Масленников, правительство заявляет о стремлении улучшить социальное положение россиян и последовательно к этому идёт.

Эксперт также указал, что отрасли нужны стимулы, чтобы интенсивнее работать в новых условиях.

В целом снижение ставок по кредитам даст оздоравливающие и социальные результаты, что необходимо отечественной экономике в данный момент, заключил он.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотекой в стране.