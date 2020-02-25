Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля к евро и доллару

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов оценил ситуацию с курсом рубля к евро и доллару.

«В целом подобную динамику следовало ожидать. Ведь на этой неделе после праздников вновь начали работать китайские биржи, которые и начали разгонять панику из-за спада в результате эпидемии COVID-19. На это событие наложились новости о распространении коронавируса в Италии», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, определённый эффект от продажи российских активов суммировался с повышенным спросом на доллары и евро, и сегодняшний эффект — вполне логичное развитие событий.

Как отметил Грибов, эффект негативных новостей краткосрочный и длится всего несколько дней.

«Теоретически к середине недели он пройдёт, а к выходным ситуация стабилизируется. И на следующей неделе рубль отыграет свои позиции», — прогнозирует он.

Грибов добавил, что инвесторы сами заинтересованы в развивающихся рынках и ждут повода, чтобы вернуться.

Ранее доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, экс-министр экономики страны Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что ожидает рецессию в мировой экономике в первом полугодии 2020 года.