Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном составил $195 млн в 2019 году

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос до $195 млн в 2019 году.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу правительства российской республики.

На встрече главы Татарстана Рустама Минниханова и хокима Бухарской области Узбекистана Уктама Барноева стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества.

Как отметил Минниханов, по сравнению с 2018 годом товарооборот показал рост с $146 млн.

«Следует продолжить активную работу по всем направлениям», — сказал он.

Ранее Newsnn.ru сообщал, что товарооборот Нижегородской области с Японией превысил $60 млн по итогам девяти месяцев.