Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном составил $195 млн в 2019 году
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Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу правительства российской республики.
На встрече главы Татарстана Рустама Минниханова и хокима Бухарской области Узбекистана Уктама Барноева стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества.
Как отметил Минниханов, по сравнению с 2018 годом товарооборот показал рост с $146 млн.
«Следует продолжить активную работу по всем направлениям», — сказал он.
Ранее Newsnn.ru сообщал, что товарооборот Нижегородской области с Японией превысил $60 млн по итогам девяти месяцев.