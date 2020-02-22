Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в стране месторождения газа

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 200 трлн кубических футов.

«Джафура является крупнейшим месторождением нетрадиционного газа в королевстве, его длина составляет 170 км, а ширина — 100 км», — сообщили в компании.

Там отметили, что оцениваемый объём газа достигает 200 трлн кубических футов.

Компания намерена приступить к разработке в 2024 году.

В мае 2019 года в «Газпроме» сообщили, что на шельфе Ямала обнаружили два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 млрд куб. метров.