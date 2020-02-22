WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией

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Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.

Отмечается, что королевство выражает обеспокоенность по поводу того, что распространение коронавируса негативно скажется на спросе на нефть, в то время как российская сторона считает, что оснований для сокращения добычи нет.

Уточняется, что Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ проведут переговоры по совместному снижению добычи нефти ещё на 300 000 баррелей в сутки.

Ранее Кувейт и Саудовская Аравия начали пробную добычу нефти на месторождениях «Аль-Вафра» и «Аль-Хафджи», расположенных в нейтральной зоне на границе между двумя странами.

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