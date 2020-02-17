Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе

Кувейт и Саудовская Аравия начали пробную добычу нефти на месторождениях «Аль-Вафра» и «Аль-Хафджи», расположенных в нейтральной зоне на границе между двумя странами.

Об этом сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль.

«Пробная добыча нефти на месторождениях «Аль-Вафра» и «Аль-Хафджи» началась в воскресенье... Постепенно объём добычи будет доведён до естественного», — цитирует его кувейтское агентство новостей KUNA.

По словам министра, объём совместной добычи нефти в районе, разделённом с Саудовской Аравией, до конца 2020 года достигнет 550 тыс. баррелей в сутки.

Как он отметил, уровень добычи на месторождении «Аль-Вафра» уже составил 140 тыс. баррелей в сутки, на «Аль-Хафджи» — 250 тыс. баррелей в сутки, что является кувейтской долей.

При этом Халед аль-Фадыль заявил, что страна стремится выйти на уровень добычи в размере 4 млн баррелей в сутки к 2040 году.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия настаивает на временном сокращении добычи нефти из-за коронавируса, который влияет на спрос на углеводороды.