Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе
Об этом сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль.
«Пробная добыча нефти на месторождениях «Аль-Вафра» и «Аль-Хафджи» началась в воскресенье... Постепенно объём добычи будет доведён до естественного», — цитирует его кувейтское агентство новостей KUNA.
По словам министра, объём совместной добычи нефти в районе, разделённом с Саудовской Аравией, до конца 2020 года достигнет 550 тыс. баррелей в сутки.
Как он отметил, уровень добычи на месторождении «Аль-Вафра» уже составил 140 тыс. баррелей в сутки, на «Аль-Хафджи» — 250 тыс. баррелей в сутки, что является кувейтской долей.
При этом Халед аль-Фадыль заявил, что страна стремится выйти на уровень добычи в размере 4 млн баррелей в сутки к 2040 году.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия настаивает на временном сокращении добычи нефти из-за коронавируса, который влияет на спрос на углеводороды.