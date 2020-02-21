Эксперт оценил перспективы строительства специализированных судов на СПГ в России

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил перспективы строительства специализированных судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ) в России.
Эксперт оценил перспективы строительства специализированных судов на СПГ в России
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Установки по производству СПГ делятся на три класса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, это крупнотоннажное производство, которое работает на экспорт, среднетоннажное, которое может работать как на экспорт, так и для внутреннего потребления, и малотоннажное.

«Развитие малотоннажного производства является логичным по той причине, что наша страна обладает колоссальными запасами газа. И если брать суда, то у нас есть стимулирующий фактор в виде последних изменений в Конвенции МАРПОЛ, которые начали действовать в мире начиная с 1 января 2020 года», — сказал Фролов.

Как пояснил эксперт, изменения касаются ужесточения требований к качеству судового топлива.

Фролов также отметил, что в России есть крупные компании, перевозящие грузы водным путём, и логично производить суда, которые будут соответствовать высоким экологическим требованиям.

«Суда, работающие на СПГ, имеют огромные экологические преимущества — они могут без проблем работать в зонах особого контроля выбросов», — добавил эксперт.

В декабре руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака об объёмах поставок СПГ в Европу.

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