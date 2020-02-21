Промышленное производство в Удмуртии выросло на 2,7% в январе

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Промышленное производство в Удмуртии показало рост на 2,7% в январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Промышленное производство в Удмуртии выросло на 2,7% в январе
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В 1,8 раза увеличилось производство лекарств и медицинских материалов, в 1,6 раза — компьютеров, электронных и оптических изделий.

Производство пищевых продуктов выросло на 5,5%, кондитерских изделий — на 4%.

Выпуск транспортных средств снизился в 1,9 раза, одежды — на 30%, электрического оборудования и бумажных изделий — на 23%.

Ранее, как передавало ФАН, руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина оценила перспективы города как промышленного центра.

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