Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян
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- РИА Новости
«Со снижением ключевой ставки Центробанка всякий раз оперативно реагируют как социальный блок правительства, так и коммерческие банки. Правительство информационно сопровождает решения регулятора и стимулирует игроков рынка принимать выгодные для граждан решения», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, пока оценить масштабы рефинансирования ипотеки сложно, так как нужно ждать итогов I квартала 2020 года, но тем не менее видно, что масштабы действительно нарастают.
Как отметил Щелканов, кабмин явно заинтересован в том, чтобы россияне платили меньше по кредитам, и создаёт для этого условия.
«Сейчас все игроки банковского рынка надеются, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку — все понимают, что вполне возможно её довести до 4—4,5%», — сказал эксперт.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотекой в стране.