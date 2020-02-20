Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян

Доцент Международного банковского института, заместитель председателя комитета по развитию экспорта и импорта санкт-петербургского отделения «Деловой России», кандидат экономических наук Александр Щелканов оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности граждан.

«Со снижением ключевой ставки Центробанка всякий раз оперативно реагируют как социальный блок правительства, так и коммерческие банки. Правительство информационно сопровождает решения регулятора и стимулирует игроков рынка принимать выгодные для граждан решения», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, пока оценить масштабы рефинансирования ипотеки сложно, так как нужно ждать итогов I квартала 2020 года, но тем не менее видно, что масштабы действительно нарастают.

Как отметил Щелканов, кабмин явно заинтересован в том, чтобы россияне платили меньше по кредитам, и создаёт для этого условия.

«Сейчас все игроки банковского рынка надеются, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку — все понимают, что вполне возможно её довести до 4—4,5%», — сказал эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотекой в стране.