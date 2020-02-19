В Госдуме предложили уменьшить земельный налог для художников

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Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергеем Катасоновым разработала поправку в Налоговый кодекс, согласно которой художники и другие творческие деятели смогут получить льготу на земельные участки, где расположены их мастерские или ателье.
В Госдуме предложили уменьшить земельный налог для художников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Льгота на земельный налог — это налоговый вычет, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. метров. Например, если площадь участка не превышает шести соток, то земельный налог не взимается, а если больше, то налог берут за оставшуюся площадь.

Депутаты предлагают добавить в список лиц, имеющих право на такую льготу, творческих деятелей, у которых на земельных участках расположены помещения, используемые как мастерские или ателье, а также ряд других категорий граждан, среди которых лица вольнонаёмного состава Советской армии, военно-морского флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, которые занимали штатные должности в воинских частях, входивших в состав армии в период Великой Отечественной войны.

Льгота не будет действовать для участков с кадастровой стоимостью более 100 млн рублей.

По словам Катасонова, эти граждане в настоящее время имеют льготу на имущественный налог.

«Поэтому цель законопроекта — гармонизировать предоставление этих преференций», — пояснил он.

Ранее в Минкультуры рассказали об идее отмены налогов для владельцев объектов культурного наследия.

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