Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Как уточняется, белорусский лидер рассчитывает на договорённости с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве.

«Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы подскажите что-то и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», — сказал Лукашенко во время встречи с Сечиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.