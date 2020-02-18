Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

Как уточняется, белорусский лидер рассчитывает на договорённости с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве.

«Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы подскажите что-то и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», — сказал Лукашенко во время встречи с Сечиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.

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