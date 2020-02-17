СМИ: Россияне смогут снимать наличные с карт в кафе и отелях при оплате услуг

Россияне смогут снимать наличные с карт в кафе, гостиницах, аптеках и на заправках при оплате услуг.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на платёжные системы.

Например, компания MasterCard работает над тем, чтобы опция «Наличные с покупкой» была представлена в кафе, ресторанах и отелях.

Со своей стороны, Visa прорабатывает возможность снятия денег в аптеках и на заправках.

Аналогичную услугу в точках общепита и на заправках могут ввести и банках. Так, в банке «Ак Барс» намерены запустить опцию в качестве эксперимента во II квартале 2020 года.

В Центробанке считают, что подобная функция будет актуальна для удалённых, сельских и малонаселённых пунктов, где бывает проблематично снять наличные.

В декабре в ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России.