Эксперт оценил энергетическую стабильность России

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил энергетическую стабильность России.

«Стабильность РФ по обеспеченности энергией всех видов, по её выработке и поставкам на внешний рынок находится на высочайшем уровне», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, продолжающаяся модернизация НПЗ показывает, что Россия через несколько лет может догнать США по показателям глубины переработки нефти — за последние 10 лет Россия подняла эту планку на 23%.

Как отметил Фролов, Россия обладает большим промышленным потенциалом, который последовательно реализует.

Ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН прокомментировал результаты исследования, согласно которым Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне топлива.