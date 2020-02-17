Эксперт оценил энергетическую стабильность России

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Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил энергетическую стабильность России.
Эксперт оценил энергетическую стабильность России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Стабильность РФ по обеспеченности энергией всех видов, по её выработке и поставкам на внешний рынок находится на высочайшем уровне», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, продолжающаяся модернизация НПЗ показывает, что Россия через несколько лет может догнать США по показателям глубины переработки нефти — за последние 10 лет Россия подняла эту планку на 23%.

Как отметил Фролов, Россия обладает большим промышленным потенциалом, который последовательно реализует.

Ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН прокомментировал результаты исследования, согласно которым Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне топлива.

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