СМИ: КамАЗ и Sollers договорились о создании альянса

Производитель грузовых автомобилей КамАЗ и группа Sollers договорились о создании альянса, представители компаний начали формировать совместную повестку.

«Сторонами достигнута принципиальная договорённость о создании альянса, и совместные рабочие группы из представителей обеих компаний приступили к формированию общей повестки альянса», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к КамАЗ.

Представитель Sollers подтвердил, что стороны начали обсуждать вопрос создания альянса и конкретные области кооперации.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что не исключает, что в 2020 году могут увеличиться цены на импортируемые в Россию автомобили.