ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

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Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
  • РИА Новости

Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.

«Мы долго прорабатывали этот вопрос и пришли к выводу, что с точки зрения переводов P2P (между физлицами. — RT) мы сможем вернуться к теме установления нулевого тарифа для банков», — цитирует Скоробогатову ТАСС.

По её словам, во втором квартале планируется закрепить решение на уровне совета директоров. 

Регулятор ожидает, что банки не станут «задирать» комиссии.

С 1 января ЦБ начал взимать с банков комиссию за использование СБП. Эта система позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона.

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