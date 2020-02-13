ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
- РИА Новости
Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.
«Мы долго прорабатывали этот вопрос и пришли к выводу, что с точки зрения переводов P2P (между физлицами. — RT) мы сможем вернуться к теме установления нулевого тарифа для банков», — цитирует Скоробогатову ТАСС.
По её словам, во втором квартале планируется закрепить решение на уровне совета директоров.
Регулятор ожидает, что банки не станут «задирать» комиссии.
С 1 января ЦБ начал взимать с банков комиссию за использование СБП. Эта система позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона.