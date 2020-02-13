ЦБ заявил о подключении зарубежных банков к российскому аналогу SWIFT

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Первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова заявила, что десять зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
ЦБ заявил о подключении зарубежных банков к российскому аналогу SWIFT
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас уже десять иностранных банков подключены к системе СПФС, сейчас мы проходим с ними все стадии тестирования для того, чтобы на межгосударственном уровне иметь возможность работать по интегрированной системе: с нашей стороны — СПФС, со стороны других стран — это непосредственно их система передачи сообщений», — сказала она.

Ранее директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин в беседе с «Известиями» оценил влияние дедолларизации на экономику России.

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