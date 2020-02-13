Производство сельхозпродукции в Ростовской области выросло на 5,4% в 2019 году

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Производство сельскохозяйственной продукции в Ростовской области выросло на 5,4% в 2019 году.
Производство сельхозпродукции в Ростовской области выросло на 5,4% в 2019 году
  • Reuters

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

За 12 месяцев хозяйства всех категорий произвели продукции на 303,1 млрд рублей.

Зерна в первоначально оприходованном весе намолочено 12,3 млн тонн (+11%). На 34,7% увеличился показатель валового сбора подсолнечника, на 10,2% — овощей, на 4,9% — картофеля.

Ранее Tagilcity.ru сообщал, что в Свердловской области направят 920 млн рублей на развитие сельских территорий в течение трёх лет.

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