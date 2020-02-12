Эксперт оценила перспективы Петербурга как промышленного центра
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Об этом сообщает ФАН.
«Он уже первый город в стране, регион в стране. Вполне может. У нас есть все возможности и кадры», — заявила Рябинина.
Ранее она рассказала о проекте особой экономической зоны в Петербурге.
Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», советник председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андрей Кибитов оценил налоговые прибыли города от переезда ОСК.