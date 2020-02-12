Эксперт оценила перспективы Петербурга как промышленного центра

Руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина оценила перспективы города как промышленного центра.

Об этом сообщает ФАН.

«Он уже первый город в стране, регион в стране. Вполне может. У нас есть все возможности и кадры», — заявила Рябинина.

Ранее она рассказала о проекте особой экономической зоны в Петербурге.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», советник председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андрей Кибитов оценил налоговые прибыли города от переезда ОСК.