Эксперт оценила перспективы Петербурга как промышленного центра

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Руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина оценила перспективы города как промышленного центра.
Эксперт оценила перспективы Петербурга как промышленного центра
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФАН.

«Он уже первый город в стране, регион в стране. Вполне может. У нас есть все возможности и кадры», — заявила Рябинина.

Ранее она рассказала о проекте особой экономической зоны в Петербурге.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», советник председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андрей Кибитов оценил налоговые прибыли города от переезда ОСК.

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