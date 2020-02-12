В Петербурге рассказали о проекте особой экономической зоны

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Руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина рассказала о проекте.
В Петербурге рассказали о проекте особой экономической зоны
  • РИА Новости

«У нас две площадки — на севере и на юге города. Мы предоставляем им льготную ставку на аренду земли, у нас есть таможенные преференции и достаточно большие возможности для развития, планируем открыть третью площадку», — цитирует Рябинину ФАН.

По её словам, первая площадка полностью занята.

Главными достижениями проекта за 2019 год она назвала рост объёмов, существенный рост инвестиций (более чем на 20%).

«Всего 56 компаний-резидентов. За всё время работы ОЭЗ уплачено налогов более 4 млрд рублей», — добавила Рябинина.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в экономику Ростовской области привлекли инвестиций на 1,4 трлн рублей за пять лет.

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