В Петербурге рассказали о проекте особой экономической зоны
- РИА Новости
«У нас две площадки — на севере и на юге города. Мы предоставляем им льготную ставку на аренду земли, у нас есть таможенные преференции и достаточно большие возможности для развития, планируем открыть третью площадку», — цитирует Рябинину ФАН.
По её словам, первая площадка полностью занята.
Главными достижениями проекта за 2019 год она назвала рост объёмов, существенный рост инвестиций (более чем на 20%).
«Всего 56 компаний-резидентов. За всё время работы ОЭЗ уплачено налогов более 4 млрд рублей», — добавила Рябинина.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в экономику Ростовской области привлекли инвестиций на 1,4 трлн рублей за пять лет.