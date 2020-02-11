Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса. Об этом информирует ТАСС.

На встрече с представителями предпринимательства Новгородской области глава кабмина отметил необходимость заниматься проблемами в этой сфере на системной основе.

«Именно поэтому — сегодня хотел вам сообщить первым новость — я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», — сказал Мишустин.

Он пригласил всех к совместной работе, назвав нынешнюю встречу первым предварительным заседанием правкомиссии.

Ранее в Кремле заявили, что развитие малого и среднего бизнеса идёт не без проблем, но констатируется рост.