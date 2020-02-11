Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
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На встрече с представителями предпринимательства Новгородской области глава кабмина отметил необходимость заниматься проблемами в этой сфере на системной основе.
«Именно поэтому — сегодня хотел вам сообщить первым новость — я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», — сказал Мишустин.
Он пригласил всех к совместной работе, назвав нынешнюю встречу первым предварительным заседанием правкомиссии.
Ранее в Кремле заявили, что развитие малого и среднего бизнеса идёт не без проблем, но констатируется рост.