В Крыму рассказали о росте собственных доходов бюджета с начала года

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В бюджет Крыма поступило более 2,6 млрд рублей собственных доходов в январе 2020 года, что на 128 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
В Крыму рассказали о росте собственных доходов бюджета с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.

«Кассовые назначения на январь выполнены в полном объёме, годовые назначения составили 5,1%, показатель прошлого года превышен почти на 128 млн», — заявила глава ведомства Ирина Кивико.

Кроме того, в январе из федерального бюджета направлено 3,9 млрд рублей дотаций, субвенций и других межбюджетных трансфертов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму отчитались об исполнении республиканского бюджета в 2019 году.

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