В Крыму рассказали о росте собственных доходов бюджета с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.
«Кассовые назначения на январь выполнены в полном объёме, годовые назначения составили 5,1%, показатель прошлого года превышен почти на 128 млн», — заявила глава ведомства Ирина Кивико.
Кроме того, в январе из федерального бюджета направлено 3,9 млрд рублей дотаций, субвенций и других межбюджетных трансфертов.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму отчитались об исполнении республиканского бюджета в 2019 году.