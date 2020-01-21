В Крыму отчитались об исполнении бюджета в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.
По предварительным данным, бюджет исполнен с дефицитом в 275,3 млн рублей, обеспеченным в полном объёме соответствующими источниками финансирования.
Объём доходов оценивается в 176,8 млрд рублей, расходов — в 177,1 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели Курганской области получат из бюджета 1 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса.