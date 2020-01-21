В Крыму отчитались об исполнении бюджета в 2019 году

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В Крыму отчитались об исполнении республиканского бюджета в 2019 году.
В Крыму отчитались об исполнении бюджета в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.

По предварительным данным, бюджет исполнен с дефицитом в 275,3 млн рублей, обеспеченным в полном объёме соответствующими источниками финансирования.

Объём доходов оценивается в 176,8 млрд рублей, расходов — в 177,1 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели Курганской области получат из бюджета 1 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса.

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