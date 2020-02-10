В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
- РИА Новости
«Согласно предыдущему договору, украинская сторона должна была отказаться от всех надуманных претензий относительно «Газпрома», — отметил Чепа в беседе с ФАН.
По мнению депутата, украинская сторона идёт на всё, чтобы каким-то образом попытаться получить деньги и заработать некие политические очки, но в любом случае всё бесперспективно.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.