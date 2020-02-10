В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
  • РИА Новости

«Согласно предыдущему договору, украинская сторона должна была отказаться от всех надуманных претензий относительно «Газпрома», — отметил Чепа в беседе с ФАН.

По мнению депутата, украинская сторона идёт на всё, чтобы каким-то образом попытаться получить деньги и заработать некие политические очки, но в любом случае всё бесперспективно.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.

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