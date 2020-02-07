Эксперт оценил решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников оценил решение Банка России снизить ключевую ставку до 6%.

«Снизятся ставки потребительского, корпоративного и ипотечного кредитования примерно на 25 базисных пунктов. Одновременно будут снижаться и ставки на депозиты в банках», — сказал он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, россиянам придётся выбирать, хранить ли дальше средства в банках или воспользоваться более доходными финансовыми инструментами, в том числе облигациями.

По прогнозу Масленникова, роста закредитованности ожидать не стоит.

Со своей стороны, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с газетой «Известия» отметил, что главная цель Центробанка — поддержание стабильности цен.

«Распространение инфекции, безусловно, влечёт за собой более острожное поведение регулятора, поскольку означает турбулентность на мировых финансовых рынках, падение цен на нефть и ослабление курса рубля», — сказал он, комментируя в том числе распространяющийся в Китае коронавирус.

Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.