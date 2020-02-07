Эксперт оценил решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%
- РИА Новости
«Снизятся ставки потребительского, корпоративного и ипотечного кредитования примерно на 25 базисных пунктов. Одновременно будут снижаться и ставки на депозиты в банках», — сказал он в беседе с URA.RU.
Как считает эксперт, россиянам придётся выбирать, хранить ли дальше средства в банках или воспользоваться более доходными финансовыми инструментами, в том числе облигациями.
По прогнозу Масленникова, роста закредитованности ожидать не стоит.
Со своей стороны, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с газетой «Известия» отметил, что главная цель Центробанка — поддержание стабильности цен.
«Распространение инфекции, безусловно, влечёт за собой более острожное поведение регулятора, поскольку означает турбулентность на мировых финансовых рынках, падение цен на нефть и ослабление курса рубля», — сказал он, комментируя в том числе распространяющийся в Китае коронавирус.
Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.