Эксперт оценил сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»
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«Пока неизвестно, что конкретно готовят американцы. Заявления о влиянии новых ограничений на покупателей российского газа делались и ранее. Однако вероятным всё же стоит считать вариант, когда санкции коснутся только инвесторов и подрядчиков», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, Германия под давлением защитников экологии вынуждена закрывать угольные, атомные электростанции, но потребности в энергии остаются и восполнить их с помощью безопасных технологий почти невозможно.
Как отметил Перов, в таких условиях немецкая экономика нуждается в природном газе и Берлин очень переживает из-за ситуации со строительством «Северного потока — 2».
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».