Эксперт оценил сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов оценил сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».

«Пока неизвестно, что конкретно готовят американцы. Заявления о влиянии новых ограничений на покупателей российского газа делались и ранее. Однако вероятным всё же стоит считать вариант, когда санкции коснутся только инвесторов и подрядчиков», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, Германия под давлением защитников экологии вынуждена закрывать угольные, атомные электростанции, но потребности в энергии остаются и восполнить их с помощью безопасных технологий почти невозможно.

Как отметил Перов, в таких условиях немецкая экономика нуждается в природном газе и Берлин очень переживает из-за ситуации со строительством «Северного потока — 2».

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».