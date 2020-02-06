В Совфеде прокомментировали сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».
В Совфеде прокомментировали сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»
  • © nord-stream2.com

В беседе с ФАН он отметил, что американцы давно пытаются предложить Европе свой сжиженный газ.

«Понятно, что он будет стоить на порядок дороже природного, российского, который идёт по трубам. Для чего это делают американцы — тоже понятно: они всегда занимались в первую очередь бизнесом, а потом уже политикой», — сказал сенатор.

Как отметил Джабаров, это колоссальное торможение экономического роста европейских государств, поскольку в таком случае дорожает продукция, снижается покупательская способность населения, прекращается рост производства товаров и так далее.

«Я думаю, что прагматичной Европе это скоро надоест. В частности, немцы уже не раз заявляли, что они, вопреки всем санкциям, будут продолжать сотрудничать в газовой сфере с Россией, будут достраивать «Северный поток — 2», а потом покупать газ», — пояснил сенатор.

По его мнению, в первую очередь санкции бьют по Западной Европе и её населению.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить