В Совфеде прокомментировали сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».

В беседе с ФАН он отметил, что американцы давно пытаются предложить Европе свой сжиженный газ.

«Понятно, что он будет стоить на порядок дороже природного, российского, который идёт по трубам. Для чего это делают американцы — тоже понятно: они всегда занимались в первую очередь бизнесом, а потом уже политикой», — сказал сенатор.

Как отметил Джабаров, это колоссальное торможение экономического роста европейских государств, поскольку в таком случае дорожает продукция, снижается покупательская способность населения, прекращается рост производства товаров и так далее.

«Я думаю, что прагматичной Европе это скоро надоест. В частности, немцы уже не раз заявляли, что они, вопреки всем санкциям, будут продолжать сотрудничать в газовой сфере с Россией, будут достраивать «Северный поток — 2», а потом покупать газ», — пояснил сенатор.

По его мнению, в первую очередь санкции бьют по Западной Европе и её населению.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».