Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.

Как отмечает издание, в глобальном рейтинге, который составляется ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.

Согласно данным Forbes Real-Time, состояние Потанина в настоящий момент составляет $25,1 млрд.

В статье говорится, что он поднялся на первую строчку среди самых богатых россиян «благодаря последовательному росту акций «Норникеля», главного актива Потанина (сейчас миллиардеру принадлежит 34,6% акций компании)».

Второе место в Forbes Real Time среди россиян у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Замыкает тройку лидеров акционер «Новатэка» Леонид Михельсон.

В конце декабря сообщалось, что, согласно данным информационного агентства Bloomberg, Потанин стал самым разбогатевшим за год российским миллиардером.