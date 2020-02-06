Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
- РИА Новости
Как отмечает издание, в глобальном рейтинге, который составляется ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.
Согласно данным Forbes Real-Time, состояние Потанина в настоящий момент составляет $25,1 млрд.
В статье говорится, что он поднялся на первую строчку среди самых богатых россиян «благодаря последовательному росту акций «Норникеля», главного актива Потанина (сейчас миллиардеру принадлежит 34,6% акций компании)».
Второе место в Forbes Real Time среди россиян у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Замыкает тройку лидеров акционер «Новатэка» Леонид Михельсон.
В конце декабря сообщалось, что, согласно данным информационного агентства Bloomberg, Потанин стал самым разбогатевшим за год российским миллиардером.