Эксперт оценил данные по выплаченным России кредитам в 2019 году

Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков оценил данные о том, что в 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных.

«Межправительственные кредиты, как правило, выдаются на длительный период — это пять, десять, 20 лет. Показатели 2019 года — это сиюминутный срез. Просто в этом году выдали меньше, чем получили», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, нужно смотреть на более длинную перспективу.

Как отметил эксперт, Россия, выдавая кредиты, стремится не заработать, а решить свои глобальные геополитические задачи. В качестве примера он привёл списанные долги Кубы и Вьетнама.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей. При этом вернуть в казну удалось 250 млрд.