Эксперт оценил ситуацию в банковском секторе России

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Эксперт компании XCritical, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член банковской комиссии РСПП Ян Арт оценил ситуацию в банковском секторе России.
Эксперт оценил ситуацию в банковском секторе России
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что зарегулированность в этой сфере растёт.

«Однако следует отметить, что тенденция к усилению регулирования очевидна и в других странах, прежде всего на европейских рынках, и соответствует идеологии Базеля. Причём главная составляющая этой тенденции — усиление защиты потребителя финансовых услуг от рисков», — заявил Арт.

Как отметил эксперт, Банк России проводит жёсткую политику оценки рисков, отсюда вытекают жёсткие требования к формированию резервов. Также есть многочисленные условия подписания контрактов с клиентами.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал, почему жители России хранят деньги в банках и не готовы вкладывать их в более доходные активы.

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