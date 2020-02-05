СМИ: Завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод «Карат» сообщил, что в случае введения с 1 июня обязательной маркировки молочной продукции в России готов перенести производство творожного сыра в Белоруссию.

Об этом пишет РБК.

По данным издания, на совещании в Минсельхозе гендиректор завода Евгений Гребнев сообщил о трудностях с установкой оборудования для нанесения маркировки.

Гребнев отметил, что в Белоруссию могут быть перенесены линии по производству творожных сыров Violette.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину сообщала, что в России до 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты.