Эксперт оценил развитие цифровизации в России

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Экономический эксперт РИСИ Михаил Беляев оценил развитие цифровизации в России.
Эксперт оценил развитие цифровизации в России
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«В России новые технологии стремительно осваиваются на бытовом уровне — мы это видим в последнее десятилетие на примере платёжных систем. Гигантские добывающие компании планируют свою работу на 20—30 лет вперёд и видят перспективы цифровизации», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, малый и средний бизнес работает по принципу «прибыль сейчас» и привык далеко не заглядывать. В переходе на новый уклад им может помочь государство, считает эксперт.

Как полагает Беляев, для развития цифровизации нужна активная информационная кампания о сути «оцифровки» экономики, преимуществах и новых процессах.

«И конечно, многое решают специалисты. Необходимы современные образовательные программы по подготовке кадров для цифровой экономики», — отметил он.

Ранее председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах Москвы в области цифровизации.

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