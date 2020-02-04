Эксперт оценил развитие цифровизации в России
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«В России новые технологии стремительно осваиваются на бытовом уровне — мы это видим в последнее десятилетие на примере платёжных систем. Гигантские добывающие компании планируют свою работу на 20—30 лет вперёд и видят перспективы цифровизации», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, малый и средний бизнес работает по принципу «прибыль сейчас» и привык далеко не заглядывать. В переходе на новый уклад им может помочь государство, считает эксперт.
Как полагает Беляев, для развития цифровизации нужна активная информационная кампания о сути «оцифровки» экономики, преимуществах и новых процессах.
«И конечно, многое решают специалисты. Необходимы современные образовательные программы по подготовке кадров для цифровой экономики», — отметил он.
Ранее председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах Москвы в области цифровизации.