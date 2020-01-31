Мишустин призвал ЕАЭС сконцентрироваться на устранении барьеров в торговле

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Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС сконцентрироваться на устранении препятствий в торговле.
Мишустин призвал ЕАЭС сконцентрироваться на устранении барьеров в торговле
  • РИА Новости

«Первая задача — это устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса. Мы понимаем, насколько это непростая, трудоёмкая работа, требующая компромиссов, готовности, если хотите, конструктивно подходить к решению непростых вопросов», — сказал Мишустин.

Вместе с этим он подчеркнул, что Белоруссия, председательствующая в этом году в ЕАЭС, выделила это направление в качестве приоритета, а российская сторона поддерживает данную позицию.

Ранее глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что в Евразийском экономическом союзе не обсуждается переход на наднациональную валюту.

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