Эксперт оценил перспективы курса рубля

Аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев оценил перспективы курса рубля.

«Развитие реакции фондового рынка на ситуацию с коронавирусом, находящиеся в «красной зоне» рынки углеводородов и продолжение закупок валюты крупными предприятиями и государством оказывают давление на российскую валюту», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, через месяц может реализоваться прогноз, согласно которому доллар достигнет отметки 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро — отметки 72 рубля впервые с 14 сентября 2019 года.

Вместе с тем, как отметил эксперт, в случае локализации ситуации с коронавирусом и возвращением risk-on настроений на рынки вероятно и менее существенное ослабление рубля.

Ранее финансовый аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с валютными колебаниями из-за распространения коронавируса.