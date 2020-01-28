Эксперт оценил вероятность падения рубля в связи с распространением коронавируса

Финансовый аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию с валютными колебаниями из-за распространения коронавируса.

В беседе с Inforeactor он отметил, что основным фактором ослабления рубля может послужить общее снижение интереса к рискованным активам из-за ускоренного распространения коронавируса в Китае.

«Рубль в минусе, он падает как рискованный актив. От вспышки вируса выигрывает лишь японская иена по отношению к доллару. Это традиционная защита азиатского региона. Всё остальное будет падать. Акции будут падать, валюты будут падать, активы будут падать, всё будет падать. Весь мир будет падать», — предположил Голубовский.

Он добавил, что при крушении рынков существует опасность повторения кризиса 2008 года.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику России в отношении золотовалютных резервов.