Эксперт прокомментировал заявление США о поддержке транзита российского газа через Украину

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал заявление США о поддержке транзита российского газа через Украину.

«Политика всегда была частью экономических отношений США. В случае с Украиной США заинтересованы в том, чтобы Россия финансово её подпитывала, оплачивая транзит, но не могла никак на неё влиять», — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По мнению Колташова, Вашингтон рассчитывает и на то, что будет контролировать российский транзит через Украину, хотя бы его часть.

Как отметил эксперт, обходные транзитные пути найдены и будут развиваться, а Украина потеряет транзит совсем, если ситуация там кардинально не изменится.

В материалах Госдепа США, опубликованных к визиту госсекретаря Майка Помпео в Киев, говорится, что Соединённые Штаты «поддерживают энергетическую независимость Украины от российского доминирования».

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение компании «Укргаздобыча» об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.