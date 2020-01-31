Эксперт прокомментировал заявление США о поддержке транзита российского газа через Украину

Короткая ссылка
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал заявление США о поддержке транзита российского газа через Украину.
Эксперт прокомментировал заявление США о поддержке транзита российского газа через Украину
  • РИА Новости

«Политика всегда была частью экономических отношений США. В случае с Украиной США заинтересованы в том, чтобы Россия финансово её подпитывала, оплачивая транзит, но не могла никак на неё влиять», — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По мнению Колташова, Вашингтон рассчитывает и на то, что будет контролировать российский транзит через Украину, хотя бы его часть.

Как отметил эксперт, обходные транзитные пути найдены и будут развиваться, а Украина потеряет транзит совсем, если ситуация там кардинально не изменится.

В материалах Госдепа США, опубликованных к визиту госсекретаря Майка Помпео в Киев, говорится, что Соединённые Штаты «поддерживают энергетическую независимость Украины от российского доминирования».

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение компании «Укргаздобыча» об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить