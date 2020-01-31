FT оценила состояние экономики России в условиях санкций

В материале газеты Financial Times сообщается, что экономический рост России под воздействием санкций стал «медленнее, но стабильнее».

Отмечается, что был создан Фонд национального благосостояния (ФНБ) в размере $124 млрд, также «экспортёрам удалось найти новые рынки, а импортёрам — внутренние альтернативы».

В FT заявляют, что Россия отреагировала на ограничения в трёх ключевых областях. В первую очередь страна «затянула пояса», сократила государственные расходы и «заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы».

Вторым важным шагом издание называет то, что Россия «потратила триллионы рублей» на программы по импортозамещению, а «импорт продуктов питания из ЕС был запрещён в целях стимулирования местного производства».

Кроме этого, в материале говорится, что Москва пересмотрела траты прибылей от продажи нефти и газа, направив доходы выше установленного уровня в ФНБ.

Ранее сообщалось, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году составил 1,4%.