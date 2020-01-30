В Facebook заявили о 2,5 млрд ежемесячных пользователей

Короткая ссылка
Число активных пользователей соцсети Facebook достигло 2,5 млрд, что на 8% больше прошлогодних показателей. Об этом свидетельствует квартальный отчёт, опубликованный компанией.
В Facebook заявили о 2,5 млрд ежемесячных пользователей
  • globallookpress.com

Как уточняется в документе, речь идёт о ежемесячных активных пользователях. Ежедневно социальную сеть посещают 1,66 млрд пользователей, что говорит о росте этого показателя на 9%.

При этом выручка компании в 2019 году составила $70,697 млрд, она увеличилась на 27% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль же снизилась на 16% — до $18,485 млрд.

В декабре 2019 года журнал Forbes поставил основателя Facebook Марка Цукерберга на второе место в рейтинге успешных и «неудачливых» миллиардеров года, его состояние возросло на $22,1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить