РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

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Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее. Об этом пишет РБК.
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По данным источников на банковском рынке, с такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб».

Отмечается, что информацию подтвердили представители самих банков.

Как уточняется, кредитные организации отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

В середине сентября сообщалось, что Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых есть задолженности по налогам. Об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ЦБ Министерству финансов.

Партнёр практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев, комментируя в беседе с «Известиями» данное сообщение, заявил, что в законах, связанных с взысканием задолженностей, по-прежнему много моментов, которые могут трактоваться по-разному. По словам Шеховцева, по Гражданскому кодексу ИП остаётся физлицом, а по банковской номенклатуре проходит как юрлицо и имеет раздельные счета для бизнеса и личного пользования.

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