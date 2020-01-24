Эксперт оценил перспективы ипотечного кредитования в 2020 году

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов оценил перспективы ипотечного кредитования в 2020 году.

«На мой взгляд, ситуация здесь требует какого-то времени для анализа, но необходимо отметить и то, что инфляция в России «заякорена». Этот показатель стабилизирован на уровне 3—4% годовых, поэтому и 8% по ипотеке не потолок», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Ордов, строительные компании простимулированы к реализации объектов строительства на уровне котлованов, от этого коренным образом зависят проценты, которые они заплатят от взятых ими на строительство кредитных ресурсов.

Поэтому, полагает эксперт, нет иного пути, кроме как и дальше снижать ставку по ипотеке.

«Сравнивая с предыдущими годами, надо обратить внимание на то, что в условиях, когда в России постоянно росли цены на недвижимость, была высокая востребованность ипотеки, но сегодня такой ситуации здесь нет. Конечно, хорошо, что цены на недвижимость не растут так же быстро, как раньше, но здесь есть взаимозависимость, которую нельзя не учитывать в этом вопросе», — добавил Ордов.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.