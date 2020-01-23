В двух районах Волгоградской области планируют построить ветроэлектростанции

В Котовском и Быковском районах Волгоградской области планируют построить ветроэлектростанции суммарной мощностью 500 МВт. Такие объекты появятся в регионе впервые.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Первыми должны построить ветроэлектростанции «Котовская» и «Новоалексеевская» (в 2021 году). Ещё через год запланирован запуск «Купцовской» и «Ольховской». Очередь до посёлка Быково дойдёт в 2022—2023 годах.

Использование возобновляемой энергетики призвано улучшить экологию и повысить качество жизни населения. Проект строительства проходит согласования и экспертизы.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о ветроустановке на Адыгейской ВЭС.