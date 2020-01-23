В двух районах Волгоградской области планируют построить ветроэлектростанции
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Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Первыми должны построить ветроэлектростанции «Котовская» и «Новоалексеевская» (в 2021 году). Ещё через год запланирован запуск «Купцовской» и «Ольховской». Очередь до посёлка Быково дойдёт в 2022—2023 годах.
Использование возобновляемой энергетики призвано улучшить экологию и повысить качество жизни населения. Проект строительства проходит согласования и экспертизы.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о ветроустановке на Адыгейской ВЭС.