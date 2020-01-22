Эксперт прокомментировал утверждение новой Доктрины продовольственной безопасности

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов прокомментировал утверждение новой Доктрины продовольственной безопасности России.

По его словам, документ откроет для страны новые направления сбыта.

«Во всех сегодняшних национальных проектах поставлены амбициозные цели в части увеличения экспорта сельскохозяйственного сырья и другой продукции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, России очень важно найти необходимые ниши на неиспользованных ранее рынках. В основном это торговые площадки стран развивающегося мира, а также Китая, Ирана и Турции, пояснил он.

«Пока что отмечаются позитивные тенденции, так как производители в России смогли адаптироваться к существующим условиям и смогут развиваться дальше», — считает Климанов.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.