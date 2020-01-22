Эксперт прокомментировал утверждение новой Доктрины продовольственной безопасности

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Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов прокомментировал утверждение новой Доктрины продовольственной безопасности России.
Эксперт прокомментировал утверждение новой Доктрины продовольственной безопасности
  • РИА Новости

По его словам, документ откроет для страны новые направления сбыта.

«Во всех сегодняшних национальных проектах поставлены амбициозные цели в части увеличения экспорта сельскохозяйственного сырья и другой продукции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, России очень важно найти необходимые ниши на неиспользованных ранее рынках. В основном это торговые площадки стран развивающегося мира, а также Китая, Ирана и Турции, пояснил он.

«Пока что отмечаются позитивные тенденции, так как производители в России смогли адаптироваться к существующим условиям и смогут развиваться дальше», — считает Климанов.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.

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