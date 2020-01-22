Эксперт прокомментировал утверждение новой Доктрины продовольственной безопасности
- РИА Новости
По его словам, документ откроет для страны новые направления сбыта.
«Во всех сегодняшних национальных проектах поставлены амбициозные цели в части увеличения экспорта сельскохозяйственного сырья и другой продукции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Как отметил эксперт, России очень важно найти необходимые ниши на неиспользованных ранее рынках. В основном это торговые площадки стран развивающегося мира, а также Китая, Ирана и Турции, пояснил он.
«Пока что отмечаются позитивные тенденции, так как производители в России смогли адаптироваться к существующим условиям и смогут развиваться дальше», — считает Климанов.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.