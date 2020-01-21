«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака министром энергетики

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ОПЕК приветствует переназначение Александра Новака министром энергетики России в составе нового правительства, это позволит укрепить сотрудничество организации и Российской Федерации. Об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака министром энергетики
  • РИА Новости

«Его повторное назначение на пост министра энергетики России на этом критически важном этапе ещё больше укрепит сотрудничество с ОПЕК в деле стабилизации на рынке нефти в интересах производителей, потребителей и мировой экономики», — говорится в его сообщении в Twitter.

В декабре 2019 года Новак сообщил, что общий объём дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в I квартале 2020 года составит 500 тыс. баррелей в сутки.

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