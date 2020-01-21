В ОПЕК прокомментировали переназначение Новака министром энергетики
- РИА Новости
«Его повторное назначение на пост министра энергетики России на этом критически важном этапе ещё больше укрепит сотрудничество с ОПЕК в деле стабилизации на рынке нефти в интересах производителей, потребителей и мировой экономики», — говорится в его сообщении в Twitter.
В декабре 2019 года Новак сообщил, что общий объём дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в I квартале 2020 года составит 500 тыс. баррелей в сутки.