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В Севастополе высадили более 500 га нового винограда в 2019 году

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В Севастополе высадили свыше 500 га нового винограда в 2019 году.
В Севастополе высадили более 500 га нового винограда в 2019 году
  • Pixabay

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского Департамента сельского хозяйства.

«За последние пять лет начиная с 2015 года это самый высокий показатель закладки виноградников. Так, для сравнения, в 2018 году в регионе было заложено 160,9 га, что в 3,3 раза меньше результата уходящего года», — заявили в пресс-службе.

Всего с 2015 года севастопольские предприятия произвели закладку виноградников на общей площади 1,5 тыс. га.

Ранее сообщалось, что крымские винодельческие предприятия увеличили производство тихого вина почти втрое за пять лет.

В сентябре 2019 года первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал повышение с 2020 года акцизов на вина.

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