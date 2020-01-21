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Эксперт оценил перспективы восстановления заброшенных плантаций чая в Краснодарском крае

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Бывший замминистра сельского хозяйства России, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод оценил перспективы восстановления заброшенных плантаций чая в Краснодарском крае.
Эксперт оценил перспективы восстановления заброшенных плантаций чая в Краснодарском крае
  • Pixabay

«Безусловно, чаеводы смогут восстановить плантации, но при условии, если действительно возьмутся за дело. И это оживит отрасль», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в экономике работает относительно простое правило — если не запрещено и востребовано рынком, то это можно, нужно и станет перспективным.

«Если чай будет качественным и вкусным, то он найдёт своего потребителя очень быстро. Но успех реализации краснодарского чая напрямую будет зависеть от правильного позиционирования», — полагает эксперт.

Внешние поставки краснодарского чая он назвал амбициозной задачей. Как считает Холод, у краснодарского чая должна быть качественная изюминка для привлечения зарубежных покупателей.

«Но важно также при реализации продукта не забывать о ценовой политике. Производить качественный продукт, который был бы доступен покупателям с разным уровнем доходов, — это правильно», — добавил он.

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