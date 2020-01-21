Эксперт оценил покупку Белоруссией 80 тысяч тонн норвежской нефти
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- РИА Новости
«Надо отметить, что партия небольшая — это 1% от годовых потребностей республики (8 млн тонн в год). Скорее всего, это пробная закупка, демонстрация, что Белоруссия способна выйти на мировой рынок нефти как покупатель и что у неё есть определённое количество денег, чтобы платить по мировым ценам», — отметил Зимовский в беседе с НСН.
20 января белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о закупке 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки.